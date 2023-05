Henk ten Cate nieuwe assistent bondscoach nationaal elftal Suriname

Henk ten Cate is de nieuwe assistent bondscoach van het nationaal voetbalelftal van Suriname. Dat is vanmiddag duidelijk geworden tijdens een briefing van het Natio Pers Management team.

Henk ten Cate is een Nederlandse voetbaltrainer en voormalig voetballer, geboren op 9 december 1954 in Amsterdam. Hij begon zijn voetbalcarrière bij DWS in Amsterdam, voordat hij naar Ajax vertrok en deel uitmaakte van het succesvolle Ajax-team dat in 1979 de Europacup I won. Hij speelde ook voor clubs als Sparta Rotterdam, Paris Saint-Germain en Vitesse.

Na zijn spelerscarrière werd Ten Cate coach. Hij begon als assistent-trainer bij Go Ahead Eagles, voordat hij hoofdtrainer werd bij clubs als VVV Venlo, Sparta Rotterdam, NAC Breda, Heracles Almelo en FC Barcelona. Bij FC Barcelona was hij assistent-trainer onder Frank Rijkaard en werd hij medeverantwoordelijk voor de Champions League-winst van de club in 2006. Hij was ook hoofdtrainer bij andere clubs in het buitenland, zoals Al-Ahli in Dubai en Umm Salal in Qatar.

In Nederland was Ten Cate vooral succesvol als coach van Ajax. Hij was twee seizoenen hoofdtrainer van Ajax en won met de club de landstitel en de KNVB-beker in het seizoen 2006-2007. Daarnaast was hij ook succesvol met Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in 2017 de landstitel en de beker won.

Ten Cate staat bekend om zijn offensieve speelstijl en zijn vermogen om teams te motiveren en te inspireren. Hij is een van de meest succesvolle Nederlandse trainers in het buitenland en wordt gerespecteerd om zijn kennis en ervaring in het voetbal.