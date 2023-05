Healthy Lifestyle Officer programma ondersteund door Newmont

Het CCPR Healthy Lifestyle Officer programma wordt sinds de start van dit jaar ondersteund door Newmont in Suriname, in samenwerking met Crown Agents. De uitgangspunten van het programma sluiten nauw aan op de aandachtsgebieden van Newmont. Een gezonde levensstijl is belangrijk voor het versterken van individuen en gemeenschappen.

“Het is een vrijwilligersprogramma, waarbij jongeren andere jongeren voorzien van informatie over een gezonde levensstijl. Ja inderdaad, er zijn voldoende jongeren die actief een bijdrage willen leveren om anderen te helpen en hun eigen leefomgeving te versterken. Dat is ook de reden waarom wij als organiserend commite gemotiveerd blijven om door te gaan met dit programma, zegt Angela van der Kooye, coordinator van het Healthy Lifestyle Officer Programma.

Vandaag zijn er in Utopia diverse presentaties verzorgt aan actoren uit de gezondheidssector en sleutelfiguren uit het bedrijfsleven. De samenwerking tussen de private en publieke sector is noodzakelijk om zulke programma’s uit te kunnen voeren. Het Healthy Lifestyle Programma, is een onderdeel van een reeks van projecten die er in de afgelopen periode zijn uitgevoerd en de komende periode nog doorlopen. De opening in Utopia, was verricht door Minister Amar Ramadhin, van het Ministerie van Volksgezondheid, die alle onderdelen van dit traject ondersteund.

In 2022 was het Healthy Lifestyle programma stil komen te liggen, toen de veldwerkzaamheden moesten starten, door het gebrek aan voldoende middelen. Newmont heeft dit programma omarmd en ondersteund om samen met de enthousiaste officers, een waardevolle bijdrage te leveren aan het versterken van onze jongeren. In totaal zijn er twintig officers getraind om interactieve sessies te verzorgen. Newmont, noemt de officers, ookwel ‘change agents’ die onbaatzuchtig meewerken aan een gezonde leefomgeving. Dit betekent niet alleen, gezond eten, bewegen, maar ook gezond denken en gezond handelen.

Op dit moment zijn er Healthy Lifestyle Officers in de districten Wanica, Paramaribo, Commewijne, Nickerie en Commewijne. Ook voor de overige districten komen er officers. En zij zullen in de tweede fase van het traineeprogramma worden getraind. In maart zijn er interactieve sessies gehouden in marowijne, één van de gebieden waar Newmont opereert. En in de maanden mei en juni zullen er scholen, buurtcentra, en sportclubs worden bezocht. Bewustwording op het gebied van volksgezondheid bewerkstelligen, en de weerbaarheid van de jongeren vergroten draagt bij aan een gezonde samenleving in ons land.