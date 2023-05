Alkmaar herdenkt en viert afschaffing slavernij op 1 juli

Alkmaar herdenkt en viert op zaterdag 1 juli voor het eerst Keti Koti, de afschaffing van de slavernij. Burgemeester Anja Schouten opent de herdenking om 13.00 uur in Park de Oude Kwekerij en na afloop volgt de viering met live muziek, eetkraampjes, een infomarkt en een kinderprogramma. Iedereen is van harte welkom om deze middag samen te herdenken en vieren. De toegang is gratis en het evenement eindigt om 18.00 uur.

Plengoffer

Na de opening wordt de herdenkingsceremonie traditioneel ingeluid met een plengoffer, een ritueel om in contact te komen met de voorouders en andere spirituele elementen. Het plengoffer is een belangrijk onderdeel van de winti-religie, die ontstaan is op de koloniale plantages in Suriname en twee eeuwen lang verboden was. Daarna vertellen erfgoedhouders, onder wie kinderen, verhalen vanuit nazaten van tot slaaf gemaakten en over de verbinding met het heden. Maureen Smit is deze middag de presentator.

Viering

Met een spetterend optreden van een brassband gaat de viering van start, waarna optredens volgen van Def Rhymz, Biki Baya, Brian Lo en Dennis Hilris. DJ Krazy Glenn zorgt voor dancemoves tussen de optredens door. Op het veld is een info- en activiteitenmarkt en staan er diverse eetkramen met hapjes uit onder meer Suriname en de Antillen. Voor de kinderen is er een speciaal programma met onder meer een Anansi-verteller en workshops djembé spelen en hoofddoeken vouwen. Ook kunnen ze zich laten schminken en is de Boekfiets paraat met een voorleesvoorstelling.

Werkgroep

De viering en herdenking zijn een initiatief van de Werkgroep Keti Koti Alkmaar in samenwerking met Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord en de gemeente. De werkroep met mensen uit de Surinaamse, Arubaanse en Antilliaanse gemeenschap vond het 150 jaar na het afschaffen van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Caraïbische eilanden de hoogste tijd voor een Keti Koti in Alkmaar.

Herdenkingsjaar

In december bood premier Mark Rutte namens de regering excuses aan voor het slavernijverleden, waarbij hij kunstenares Serana Angelista citeerde met de woorden dat we ,,een komma, geen punt’’ achter het slavernijverleden zetten, omdat we niet alleen het verleden maar ook de toekomst delen. Op 1 juli gaat tevens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden van start. In het hele koninkrijk wordt een jaar lang extra aandacht besteed aan het slavernijverleden en de doorwerking in het heden.