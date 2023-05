Regering komt landsdienaren tegemoet met 2.500 SRD koopkracht ondersteuning

De Surinaamse regering zal landsdienaren de komende zes maanden tegemoetkomen met een koopkrachtondersteuning van 2.500 SRD. Dit voorstel, afkomstig van Ravaksur, veiligheidsbonden en onderwijsbonden in Suriname, is goedgekeurd door de regering. Dit is het resultaat van de gesprekken die in een periode van twee weken zijn gevoerd met de vakorganisaties.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft minister Albert Ramdin op donderdag 4 mei 2023 het derde overlegmoment gehad met de gesprekspartners.

Partijen hebben gedurende de ontmoetingen met elkaar van gedachten gewisseld over de huidige situatie in het land. Onderwerp van gesprek waren vooral welke acties de regering zou kunnen ondernemen in de zin van verlichtende maatregelen. Minister Ramdin zegt dat de regering zich bewust is van de problemen die de Surinamers hebben, in het algemeen, maar zeker de ambtenaren, aan hen gelijkgestelden en de gepensioneerden.

In de afgelopen drie weken zijn er van beide kanten voorstellen op tafel gelegd en besproken. Het voorstel afkomstig van de bonden – namelijk dat alle ambtenaren, ongeacht hun inkomen, een maandelijkse tegemoetkoming oftewel koopkrachtondersteuning van SRD 2500 ontvangen – is goedgekeurd door de regering. Voor de gepensioneerden geldt het bedrag van SRD 1800.

De SRD 2500 zal, belastingvrij, voor de komende 6 maanden gelden. Hiermee hoopt de regering dat men dan wat meer ruimte krijgt in koopkracht. Minister Ramdin vertrouwt erop dat de ondersteuning op zodanige wijze zal worden aangewend opdat er verlichting ontstaat in het huishouden. Hij spreekt ook de hoop uit dat er meer gekozen zal worden voor het Surinaams product zodat de lokale industrie ook ondersteund wordt.

Met de vakbonden is verder afgesproken dat er elke twee weken een periodiek overleg zal zijn met de cluster van ministers, vakministers en de vakbeweging. De bewindsman betreurt het dat niet alle vakorganisaties bij het gesprek aanwezig waren hoewel ze wel waren uitgenodigd. Hij merkt op dat wanneer er gezamenlijk overleg wordt gevoerd, het resultaat in het belang van eenieder is.

De regeringsfunctionaris doet een beroep op alle vakbonden om mee te werken aan stabiliteit en rust in de samenleving. Hij deelt mee dat er ook is afgesproken dat het Tripartiet Overleg – waarbij het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid elkaar ontmoeten – binnen twee weken van start gaat. Het ligt in de bedoeling een aantal structurele zaken te bespreken, in eerste instantie arbeidsomstandigheden rakende maar ook met betrekking tot de economie.

Volgens minister Ramdin zal er gezamenlijk gewerkt worden aan productieverhoging én een productiviteitsverhogingsplan voor Suriname. “De ontwikkeling van het land is een verantwoordelijkheid van eenieder”, aldus de bewindsman.