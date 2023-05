Man voor verduistering van drie ton schroot aangehouden

De 33-jarige Orlando A. is woensdag in Suriname aangehouden, omdat hij afgelopen zondag drie ton schroot van ene C. zonder medeweten van de eigenaar heeft doorverkocht.

De verdachte heeft de buit doorverkocht aan een schrootopkoopbedrijf aan de Sir Winston Churchillweg voor 21.000 SRD. De opbrengst heeft de verdachte te eigen bate aangewend.

De benadeelde en de verdachte brachten zondag de schroot vanuit Albina. De volgende dag ontdekte de benadeelde dat Orlando de schroot had doorverkocht. Hij stapte naar de politie en deed aangifte tegen Orlando.

De politie van Livorno spoorde de verdachte na de aangifte  op. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.