Man verhangt zich aan achterzijde van woning

Een 65-jarige man in Suriname, werd donderdagmiddag dood aangetroffen aan de achterzijde van zijn woning te Leiding 21a.

De man in kwestie genaamd Premkoemar P. werd hangend aan een touw onder een afdakje aan de achterzijde van zijn woning (foto) aangetroffen door familieleden.

Volgens de politie is er geen sprake van enig misdrijf, maar gaat het om suïcide. Het motief kan gezocht worden in relationele sfeer.

Zijn lichaam werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)