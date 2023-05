Santokhi linkt bende aanval Pikin Saron aan eerdere incidenten

President Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag in De Nationale Assemblee verklaard dat de zware wapens en handgranaten die dinsdag zijn gebruikt bij de onlusten in het Inheemsdorp Pikin Saron afkomstig zijn van een georganiseerde bende in Suriname.

Het staatshoofd linkt de bende aan een aantal cases die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan. In zijn ontketening gaat hij terug naar december 2021 waarbij er een handgranaat werd gevonden onder het voertuig van de broer van journalist, Jason Pinas.

Daarnaast verwijst het staatshoofd naar de handgranaat dat recent is geworpen op het huis van een piloot te Kwatta. In een adem noemde hij de aanslag op het Kantongebouw aan de Wulfinghstraat.

Het gaat om handgranaten en wapens die eerder gestolen zijn bij het Nationaal Leger. Volgens het staatshoofd moet niet worden uitgesloten dat al deze ernstige incidenten georganiseerd plaatsvinden. Er is met justitiële autoriteiten daarom afgestemd om een grondig onderzoek te verrichten.

Het staatshoofd betreurt dat dit gebeurd is in een democratie waar nog ruimte is voor dialoog en oplossingen. “Zulke gewelddadige handelingen in onze democratie kunnen niet getolereerd worden. Het zijn aanslagen op de rechtstaat, inbreuken op de rechtsorde en veiligheid. Het is triest dat Surinamers hun leven hebben gelaten en gewond zijn geraakt als gevolg van deze gewelddadige acties. Wij zullen ferm optreden tegen de daders, maar ook alle andere personen die menen geweld te gaan gebruiken tegen burgers en met geweld de rechtstaat en democratie te gaan bedreigen”, aldus de president. Het onderzoek gaat ondertussen door.

De president liet verder weten dat minister Dinotha Vorswijk van Grond en Bosbeheer een overzicht zou geven over de uitgegeven concessies en aan wie deze toebehoren.