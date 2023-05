Minister Sewdien over uitspraken vp Guyana: “Als dat hun niveau is laat ze in hun waarde”

“Wij zijn niet zo opgevoed. Iemand die twee keren president is geweest hoort het beter te weten. Als dat hun niveau is laat ze in hun waarde”. Zo reageert de Surinaamse minister Permanand Sewdien van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) op de recente aanvallen op hem vanuit de vicepresident van Guyana, Bharat Jagdeo (foto).

De Guyanese regeringstopper heeft vorige maand tegenover de media verklaard dat Sewdien een duistere personage en louche figuur is. Jagdeo voert al geruime tijd een lastercampagne tegen Suriname in de hele kwestie rondom de 150 visvergunningen die volgens hem beloofd zouden zijn aan Guyanese vissers.

Sewdien zei woensdag kort voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM) vergadering dat zowel zijn collega van Bibis en de president al enkele maanden bezig zijn om lijnen uit te zetten zodat gesproken kan worden over onder andere de grenskwestie, visserij kwestie en de veiligheid.

Hoewel dit gesprek sedert vorig jaar oktober al had moeten hebben plaatsgevonden, is dat een half jaar verder nog niet gebeurd. “Ik wil het proces van die gesprekken niet verstoren door nu direct erop te reageren. Dat is niet gepast. Wij houden ons aan de regels die gangbaar zijn. Als dat hun niveau is laat ze in hun waarde. Wij hebben ons eigen niveau”, aldus Sewdien.