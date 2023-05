Man ligt twee dagen dood in woning

Een 68-jarige man is woensdagmiddag dood aangetroffen in een woning aan de Kaw Sabakoeweg in Suriname. Vernomen wordt dat het slachtoffer in een bouwsel (foto) naast de eigenaar van het pand woonde.

Het slachtoffer was bekend als een alcoholist en roker. Hij was twee dagen niet gezien, waarna de buren woensdag op onderzoek uitgingen en het slachtoffer dood aantroffen.

De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist of het lijk mag worden afgestaan of in beslag wordt genomen. Op het lijk zijn geen tekenen van misdrijf aangetroffen.