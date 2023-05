Man in gokhuis geschoten in been

Twee mannen gekleed in het zwart hebben afgelopen nacht geschoten in een gokhuis aan de Fajadjanstraat in Suriname. Daarbij is een man in zijn linkerbeen eraakt.

Volgens verklaring van een getuige zijn de mannen het gokhuis binnengestapt, de een gewapend met een houwer en de ander met een vuistvuurwapen. Kort daarna hoorde de getuige enkele schoten. Hij vreesde voor zijn leven, waarbij hij dekking zocht achter een auto.

Niet lang daarna hoorde hij het slachtoffer Regillio L. (38) schreeuwen ‘ding man sut mi’. Hij werd per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Vernomen wordt dat het slachtoffer buiten levensgevaar verkeerd.

Het motief van de schietpartij is vooralsnog niet bekend. De politie van Flora was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Aan de aanhouding wordt naarstig gewerkt.