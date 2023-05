Huur tikt Nurmohamed op de vingers: “Markten vallen onder ROS en niet OW”

ABOP-parlementariër Miquella Soemar-Huur is er niet over te spreken dat marktmeester Gautam Dhanai verklaard heeft dat het ministerie van Openbare Werken (OW) hem zou hebben medegedeeld dat de Vreedzaam Markt aan de Waterkant in Suriname ontmanteld zal worden, terwijl alle openbare markten in Suriname vallen onder het beheer van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS)

“De mensen krijgen van de marktmeester te horen dat ze verplaatst zullen worden van de Vreedzaam Markt, omdat de markt mogelijk ontmanteld zal worden om daar een of ander boulevard op te zetten. Het stuit me tegen het borst dat de marktmeester aangeeft dat hij van de minister van Openbare Werken mededeling heeft gehad hierover.

Als dat op waarheid berust, heeft minister Nurmohamed het ministerie van ROS vreselijk geschoffeerd. Markten vallen onder het ministerie van ROS, dus de marktmeester is geen gesprekspartner van de minister van OW. Op basis hiervan kunnen we aan de verkopers van de Vreedzaam Markt aangeven om deze mededeling naast zich te leggen, omdat het niet van de juiste en formele weg komt”, zei Huur donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

De parlementariër wenste ook van de regering te weten of dit project opgenomen is in de begroting 2023. “Zijn er middelen hiervoor of is er weer sprake van een ad-hoc beleid? Zoals de vele ad-hoc commissies van de regering. Interdepartementale commissies die het werk van ministeries moeten uitvoeren. Ik wil weten wat het rendement is van al deze commissies”.

Met zoveel presidentiële commissies denkt Huur dat het juist beter is als de voorzitters van deze commissies voortaan in de plaats van ministers in het parlement komen om verantwoording af te leggen.

