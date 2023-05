VIDS brengt verklaring uit: bezorgd over gebruik geweld

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft een verklaring uitgebracht, waarin ze ingaat op het gebruikte geweld dinsdag in dorpen in het district Para. Daar werden trucks en een controlepost in brand gestoken en zou er sprake zijn van het schieten op de politie.

“Hoewel wij geweld en vernielingen absoluut niet goedkeuren noch ondersteunen, zien wij deze uitbarsting wel als een duidelijk signaal, namelijk dat onze gemeenschappen en onze gebieden niet meer willen wachten totdat we ooit eens aan de beurt komen”, aldus de VIDS in de verklaring die als volgt luidt:

“Hedenochtend hebben wij berichten en beelden uit dorpen in bet district Para ontvangen die te maken hebben met een vermoedelijke protestactie, waarbij er doden te betreuren zijn en er vernielingen zijn aangericht. Onze strijd voor recht en gerechtigheid voor Inheemse volken in Suriname duurt al tientallen jaren. Zelfs vonnissen van bet Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens zijn sinds 2005 tot heden niet tot uitvoering gebracht, terwijl onze gemeenschappen op sociaal, economisch en milieugebied steeds het gelag moeten betalen. (Tekst gaat door onder filmpje)

Hoewel wij geweld en vernielingen absoluut niet goedkeuren noch ondersteunen, zien wij deze uitbarsting wel als een duidelijk signaal, namelijk dat onze gemeenschappen en onze gebieden niet meer willen wachten totdat we ooit eens aan de beurt komen. Dit is al vele malen kenbaar gemaakt aan opeenvolgende regeringen, ook de huidige. En meest recent nog bij de ontmoeting van de Vereniging van Inheemse Dorpsboofden in Suriname (VIDS) en de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para, Wanica en Commewijne (OSIP) met de burgermoeder van het district Para op 26 april 2023.

Het is dus niet ondenkbaar dat het ontbreken van daadwerkelijke veranderingen door de overheid, inclusief wettelijke veranderingen, en het gebrek aan onderkenning van de ernst van situaties waarin gemeenschappen ongewild in terecht worden gebracht door overheidshandelen of -nalaten, voeding hebben gegeven aan dergelijke actievoerders.

De VIDS benadrukt echter dat het traditioneel gezag, noch VIDS, noch OSIP, noch het traditioneel gezag van betrokken dorpen, geïnformeerd waren over, of ingestemd hebben met deze acties, en zeker niet op de wijze zoals deze nu gevoerd zijn.

De VIDS en OSIP doen een oproep aan onze gemeenschappen om kalm te blijven en aan de ordehandhavers vragen wij om het contact en de communicatie met het dorpsgezag van de respectieve dorpen nauw te onderhouden, om er zodoende gezamenlijk voor te zorgen dat de rust weer terugkeert en orde en veiligheid in onze dorpen worden gegarandeerd . Wij zullen er ook op letten dat er geen buitensporig geweld wordt toegepast op dorpelingen en burgers.”