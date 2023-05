Minister Ori gaat doorstroombeleid basisonderwijs grondig evalueren

Henry Ori, de nieuwbakken minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (Minowc), is zich bewust van de vele kritieken vanuit onderwijsgevenden en ouders van leerlingen voor wat betreft het doorstroombeleid binnen het basisonderwijs, dat door zijn voorganger Marie Levens is ingevoerd.

Zijn eerste stap als onderwijsminister is daarom om het doorstroombeleid grondig te evalueren om na te gaan of dit wel of niet zal worden voortgezet.

“Het doorstroombeleid speelt erg op de achtergrond. We gaan echt even kijken naar het basisonderwijs waar er wat turbulentie en ontevredenheid is. Ouders klagen en het veld klaagt. We gaan daar rustig kijken wat er moet gaan gebeuren, zodat ik op kort termijn wat maatregelen kan treffen zodat er wat rust komt in de samenleving”, zei de bewindsman kort na zijn beĆ«diging dinsdag aan journalisten.

Het doorstroombeleid van Levens is al geruime tijd onder vuur. In De Nationale Assemblee hebben eerder diverse assembleeleden gesteld dat dit onderwijssysteem averechts werkt en dat kinderen in het vijfde en zesde leerjaar geen competenties hebben zoals lezen, tellen en schrijven.

de Surinaamse oud-onderwijsminister Robert Peneux stelde tijdens een persconferentie vorig jaar dat het fundament van goed onderwijs totaal aan diggelen is geslagen.