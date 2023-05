Amoksi: “Beschoten politieambtenaren verkeren buiten levensgevaar”

De twee politieambtenaren die afgelopen dinsdag bij de schotenwisselingen te Pikin Saron schotwonden hebben opgelopen, verkeren buiten levensgevaar. “Ze maken het redelijk en ik hoop ze later op de dag te gaan bezoeken”, zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname woensdag kort voor de aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM) vergadering aan journalisten.

Dinsdagavond is tot laat door een cluster van ministers van Juspol, Defensie, BIBIS en GBB ondersteund door de districtscommissaris van Para en een veiligheidsadviseur van de president vergaderd met vertegenwoordigers van de VIDS en OSIP. Volgens Amoksi zijn er tijdens deze bespreking een aantal zaken naar voren gehaald waarover de Surinaamse regering zich nog moet buigen.

Voor nu is er een aanvang gemaakt met dialoog. “Vanuit deze organisaties is ook de suggestie gedaan om binnen kort termijn een Gran Krutu te organiseren, zodat we ook op dat forum diepgaander kunnen praten over de issues die hun bezig houden”, aldus de minister.

De politie ondersteund door militairen zijn momenteel nog aanwezig in het gebied om voor de nodige veiligheid te zorgen. Volgens Amoksi is er ook opgeroepen dat burgers zoveel als mogelijk dat gebied vermijden.

“Er zijn verdachten voortvluchtig en deze mensen moeten opgespoord worden. De veiligheidsdiensten zijn bezig met deze activiteiten”, aldus de minister. Bij de opstanden zijn ongeveer 10 trucks van derden, die hout vervoerden in brand gestoken en het politiebureau volledig uitgebrand. Volgens Amoksi zijn er tot nu toe twee doden gevallen.