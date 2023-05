32-jarige man steelt spullen uit kerk

Een 32-jarige man in Suriname is afgelopen maandag aangehouden vanwege diefstal van verschillende goederen uit een kerk aan de Tweede Rijweg. Dat meldt de Surinaamse politie vandaag.

Door de verantwoordelijke van de kerk werd op vrijdag 28 april aangifte gedaan van de diefstal op het politiebureau Kwatta. Tijdens het onderzoek kwam aan de hand van camerabeelden de verdachte R.E. in beeld en werd hij in het ressort Flora door de politie aangehouden.

De verdachte heeft de gestolen goederen inmiddels doorverkocht.

Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo. De rechercheurs constateerden dat de verdachte zich ook schuldig heeft gemaakt aan diefstal van een auto batterij en ruitenwissers van twee afzonderlijke voertuigen in het ressort Munder.