Van Dijk-Silos: “Veel hooggeplaatste politieagenten onderdeel van drugsmaffia”

Jurist Jennifer van Dijk-Silos zegt dat zij tijdens haar bewind op het ministerie van Justitie en Politie (10 augustus 2015 t/m 21 maart 2017) moedeloos was vanwege het feit dat heel veel hooggeplaatste politieagenten in Suriname onderdeel zijn van de drugsmaffia.

“De politie is onderdeel van de institutionele corruptie die geconstateerd is niet alleen door het NRA rapport, maar ook door CFATF. Het betekent simpelweg dat je het korps moet evalueren, filteren en schoonmaken. Ik was moedeloos van die corruptie; vooral moedeloos omdat heel veel hooggeplaatste politieagenten in het korps onderdeel zijn van die drugsmaffia. En dat je Intel afdeling ook gedrogeerd is”, zei de ex-minister van Justitie en Politie recent in het praatprogramma De Dave Podcast.

Deze kwestie zou zij toen ook onder de aandacht hebben gebracht van de korpschef. Zij stelt ook voor haar eigen leven in 2016 te hebben gevreesd het moment zij bezig was met haar drugsbestrijdingsplan. In een recent rapport van de World Justice Project heeft 55 % van de Surinaamse respondenten ook aangegeven dat politieagenten corrupt zijn.

Ook bij de dienst Vreemdelingenzaken merkte zij dat de corruptie met betrekking tot vreemdelingenvergunningen op hoog niveau is. “Het is niet de kleine ambtenaar. En dat begon ik aan te pakken, maar toen vlogen er ook cadeautjes naar me toe. Ik stuurde al die dingen terug. Ambtenaren waren stomverbaasd dat ik niets wil. Ik weet niet als ze die dingen aan de vorige minister gaven, maar ik wil die dingen niet. Je bent dan cheap, cheap, cheap als je dat soort gekke bribery accepteert”, aldus Van Dijk-Silos.

Als bewindsvrouw pakte zij dit systeem toen aan en zorgde ervoor dat bepaalde personen werden ontheven. Het moment zij de afdeling echter grondig aanpakte, vloog het gebouw in brand. De jurist vermoedt nog steeds dat kwaadwilligen, wiens belangen in gevaar waren, het gebouw in brand hebben gestoken. “Op een dag waarop de hele afdeling met verlof was. Men wist het dus van tevoren. Als minister kan je zonder bewijs geen namen noemen. Zeker niet als je weet dat zware politieke bonzen erbij betrokken zijn”, aldus Van Dijk-Silos.