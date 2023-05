President houdt spoedvergadering met veiligheidstop na ongeregeldheden Para

In navolging van de ongeregeldheden in het district Para heeft de Surinaamse president Santokhi vandaag een spoedvergadering van de veiligheidstop van het land bijeengeroepen. Daarbij is een update gegeven over de ongevallen die zich hebben voorgedaan hedenmorgen.

Het staatshoofd van Suriname zei daarover: “In de eerste plaats spreek ik mijn ernstige afkeuring uit. Deze handelingen horen niet thuis in onze samenleving. Alle misnoegen worden in overleg en met gesprekken uitgewerkt. Ook in dit geval zullen de grieven van de lokale bewoners op een correcte manier worden behandeld.

Op dit moment is het garanderen van de veiligheid en openbare orde de prioriteit. Er is vuurwapengeweld gebruikt tegen het bevoegde gezag in het gebied. Daarbij zijn twee aanslagplegers overleden. Enkele politieambtenaren zijn gewond geraakt. Er is ook sprake van enorme materiële schade.

De gewonden zijn voor medische behandeling onder politie begeleiding vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis. Ik leef mee met de slachtoffers en blijf in overleg voor het terugkeren van orde en rust. Daarom is een gemengde eenheid van politieambtenaren en militairen naar het gebied gedirigeerd om dat te garanderen.”