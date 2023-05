Henry Does en Sharda Ganga spreken op Johan Ferrier Lezing 2023

De Johan Ferrier Lezing, getiteld Van verbod op onderwijs tot leren als leefstijl vindt dit jaar voor het eerst plaats in de Hermitage Amsterdam na een vorige editie in De Nieuwe Kerk. Op vrijdag 12 mei a.s. staat het proefschrift centraal dat Johan Ferrier in 1950 verdedigde aan de Universiteit van Amsterdam onder de titel: De Surinaamse samenleving als sociaalpedagogische opgave.

Het proefschrift heeft, 73 jaar na haar verschijning, een onverminderd grote betekenis voor zowel de Surinaamse als de Nederlandse samenleving.

Essayist en sociaal geneeskundige Henry Does zal allereerst een inleiding houden. Daarna krijgt Sharda Ganga het woord. Zij is theatermaker, columnist en directeur van Projecta, een civil society organisatie in Suriname. Zij zal vanuit haar ervaring daar, de actuele betekenis van het proefschrift voor Suriname toelichten.

Stichting Julius Leeft levert een bijdrage met een stuk van de Monoloog Johan Ferrier. Regie John Leerdam, spel Kenneth Herdigein, muziek Harto Soemodihardjo en tekst van Paulette Smit. Ook Arturo den Hartog, de jonge countertenor en student aan het conservatorium zal bijdragen aan de avond. Aldith Hunkar is, zoals altijd bij de Johan Ferrier Lezing, de moderator. De avond wordt ingeleid door Annabelle Birnie, directeur van de Hermitage Amsterdam.

Aan de vooravond van 1 juli 2023, Keti Koti, waarbij 160 jaar formele afschaffing van de slavernij herdacht zal worden, biedt deze avond een dieper inzicht in dat wat Suriname en Nederland bindt. Dat is noodzakelijk om op een constructieve manier invulling te kunnen geven aan wat kan komen na de excuses van Minister-president Rutte. Deze avond zal daartoe ongetwijfeld interessante bouwstenen opleveren.

Achtergrond

De Johan Ferrier Lezing was een initiatief van de regeringen van Suriname en Nederland. De eerste lezing, die de naam draagt van de Laatste Gouverneur en Eerste President van Suriname, werd gehouden in 1995. Sprekers waren toen Henck Arron en Ernst Hirsch Ballin. Na de oprichting van de Stichting Johan Ferrier Fonds in 2009 door Joan M. Ferrier, toen Vrouwelijke Manager van het Jaar, is de lezing nieuw leven ingeblazen. Sindsdien is de lezing in Nederland gehouden en sprekers waren de afgelopen jaren onder meer: toenmalig minister Lilianne Ploumen, Humberto Tan, Sheila Sitalsing en Cynthia McLeod.

De Hermitage Amsterdam vindt het belangrijk om deel te nemen aan de dialoog, de viering van Keti Koti en het herdenken van de slavernij.

De Johan Ferrier Lezing vindt vrijdag 12 mei a.s. plaats in de Kerkzaal in de Hermitage. Deuren open om 19.00 uur, start programma om 19.30 uur. Kijk voor tickets op de ticketshop. Voor praktische informatie www.hermitage.nl