Gemengd team van de politie houdt roadblock te Zanderij en Brokopondo

Een gemengd team van de Surinaamse politie Regio Midden heeft in het weekend, in verband met de verhoogde surveillance, op vrijdag 28 april een roadblock gehouden te zanderij waarbij 214 voertuigen en 14 bromfietsen zijn gecontroleerd.

Het team heeft zaterdag 29 april ook een roadblock gehouden in het district Brokopondo. Daarbij werden 445 voertuigen gecontroleerd.

Er is onder andere gelet op verkeersovertredingen, maar ook op de naleving van andere wetsartikelen, meldt het Korps Politie Suriname.

Zo is de politie tijdens de controle te Zanderij ook gestuit op jachtgeweren. Het bleek dat de eigenaren (jagers /groot landbouwers) over de nodige geldige documenten beschikten.

Tijdens de controle te Brokopondo heeft de politie twee verdachten aangehouden die al geruime tijd uit handen van de politie wisten te blijven.

Al deze overtreders zijn proces-verbaal aangezegd. De politie doet een beroep op alle bestuurders van rij- en voertuigen om vὸὸr het deelnemen aan het verkeer, altijd eerst te controleren of het rij- of voertuig voldoet aan alle bij wet gestelde eisen en dat ook de auto bescheiden in orde zijn.