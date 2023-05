Nieuw project moet markoesa industrie in Suriname op gang brengen

De markoesa industrie in Suriname zal een grootse verandering ondergaan. Afgelopen vrijdag heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder grote belangstelling op zijn departement het project ‘Ontwikkeling markoesa-industrie’ gelanceerd.

Het doel van dit project is om een markoesa industrie op gang te brengen, die vele mogelijkheden zal bieden voor de stimulering van ondernemerschap in Suriname. Dit project wordt in samenwerking met de Nationale Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) welke zal inkomen met financieringsmogelijkheden ondernomen.

“We onderkennen de potentie van dit project”, gaf de minister aan tijdens zijn openingstoespraak. “Markoesa is een product met enorm veel potentie, waarvan de prijzen op zowel de lokale als buitenlandse markt goed liggen. Het ligt daarom in de bedoeling dit product massaal te laten planten door agrariërs waardoor wij, voor wat dit product betreft, kunnen uitgroeien tot een grote industrie”, aldus de bewindsman.

Het ministerie heeft reeds het initiatief genomen om plantmateriaal aan te maken om de agrariërs te kunnen voorzien. Momenteel worden op weekbasis 10.000 plantjes aangemaakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van hybride zaad die meer opbrengsten oplevert dan de huidige variëteit in Suriname. Samen met het plantmateriaal zullen ook boekjes verstrekt worden om de agro-ondernemers van basisinformatie te voorzien voor de teelt van markoesa, teneinde een goede aanplant te hebben.

Ook werd in aanloop van dit megaproject door het ministerie onder andere een onderzoek gedaan naar de markoesateelt, waarna LVV-voorlichters van de districten getraind werden om boeren technisch te begeleiden tijdens het proces van telen.

NOFA is met het ministerie overeengekomen de agro-ondernemers die willen participeren in dit project zonder een onderpand voor te financieren tot een areaal van een half hectare. Om in aanmerking hiervoor te komen, kunnen de ondernemers zich laten registreren bij hun dichtstbijzijnde LVV-kantoor in de stad of district. Ook kunnen geïnteresseerden voor meer info hierover terecht bij de aankomende Agrarische beurs welke van 5 tot en met 7 mei gehouden zal worden te Live Entertainment Center, voorheen bekend als Flamboyantpark.

Onder het genot van markoesa sap en markoesa chutney, is het project met veel positiviteit van start gegaan. Enkele boeren kregen van LVV een aantal markoesaplantjes mee waarvan zij na 6 maanden al vruchten kunnen plukken.