Kassière Suribetshop onderweg naar huis overvallen en beroofd van dagopbrengst

De 30-jarige kassière P.S. kreeg afgelopen middernacht de schrik van haar leven, toen ze onderweg naar huis aan de Gobajolaan in Suriname werd klemgereden en beroofd van de dagopbrengst van een bettingshop waar ze werkzaam is.

Na de beroving deed het slachtoffer rond 00.30u het politiebureau van Houttuin aan voor het doen van aangifte. Ze verklaarde dat ze rond 23.30 uur de Suribetschop had afgesloten en naar huis reed.

Onderweg naar huis reed zij over de Gobajolaan. Daar haalde een zwart voertuig van het merk Toyota Blade haar in. Ze werd daarbij klemgereden, waarbij een manspersoon gekleed in het zwart, gemaskerd uitstapte. Hij haalde een vuistvuurwapen tevoorschijn en richtte het op het slachtoffer.

Onder bedreiging van het wapen moest zij het portier van haar auto open doen. Ze werd daarna beroofd van een schuine tas inhoudende de dagopbrengst groot 51.400 Surinaamse dollar (SRD). De tas lag tussen de bestuurder en mede-inzittendestoel.

Nadat bedoelde verdachte de tas had weggenomen, stapte hij weer in de vluchtauto en reed met een snelheid weg in de richting van de Groenhartlaan. De politie van Houttuin heeft de zaak in onderzoek. Van de rover ontbreekt nog elk spoor.