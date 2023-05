Informatie over klimaatverandering in Suriname binnen handbereik

Inwoners van Suriname ondervinden steeds meer de toenemende en nadelige gevolgen van klimaatverandering. Desondanks is bewustwording hierover binnen de samenleving nog steeds onvoldoende. Bewustwording die cruciaal is voor het tegengaan van en aanpassen bij klimaatverandering.

Stichting Skrifi heeft het project ‘De Klimaatveranderingestafette’ op touw gezet omdat in Suriname meer personen en organisaties nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken; als een estafetteploeg, waarbij een ieders bijdrage van belang is. Skrifi onderzoekt de komende maanden samen met een team welke zaken zich allemaal voltrekken rond klimaatverandering, wat de overheid doet om de effecten hiervan aan te pakken en wat de samenleving zelf kan doen om deze te minimaliseren.

Het doel is om alle verkregen informatie centraal en overzichtelijk op een website te documenteren; een portaal dat voor een grote groep toegankelijk is. Hierbij wordt gebruikgemaakt van journalistieke teksten en wetenschappelijke essays, multimediaproducties (videofilms en podcasts) en social media.

De website www.klimaatveranderingestafette.sr, waarop informatie wordt gedeeld, werd donderdag 27 april gelanceerd in Spice Quest onder aanwezigheid van de leden van de stichting, Gina Griffith, hoofd juridische afdeling van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS, Ivette Patterzon, onderdirecteur Klimaatverandering van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en de pers.

Uiteindelijk is het belangrijk dat de samenleving weerbaar wordt gemaakt voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Op de website van de ‘Klimaatveranderingestafette’ zijn momenteel al vier interessante en informatieve artikelen te lezen, zoals ‘Suriname en watersnood’, ‘Inheemsen en klimaatverandering’ en een kort overzicht over de stand van zaken rond klimaatverandering in Suriname. De komende periode zullen er meer artikelen, essays, afleveringen van podcast en filmpjes worden geplaatst en gedeeld via social media. Ook het overzicht zal worden aangevuld met meer informatie.

De ‘Klimaatveranderingestafette’ wordt ondersteund door het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA+) Phase 2 Project, gefinancierd door de Europese Unie (EU) en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in samenwerking met de overheid van Suriname.