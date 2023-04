Stutgard: “Mangre weghalen als bondsvoorzitter; ze heeft haar schaapjes op het droge”

Ricky Stutgard, universiteitsdocent en voedseltechnoloog, vindt dat de leerkrachten aangesloten bij de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) ervoor moeten zorgen dat Reshma Mangre wordt bedankt als bondsvoorzitter.

“Ze moeten die voorzitter weghalen. Mangre is DNA-lid, VHP’er en ze heeft haar schaapjes op het droge. Dus ze gaat niet vechten voor de leerkrachten. Die vrouw is daar niet goed als voorzitter”, zei Stutgard in het radioprogramma Bakana Tori.

De wetenschapper vindt dat het moment een bestuurslid van een vakbond de keus maakt om een politieke functie te bekleden, die dan gelijk moet bedanken bij de vakbeweging. Dit geldt dan ook voor vakbondsleiders die andere partijen vertegenwoordigen.

De financiële situatie voor vele groepen, waaronder ook leerkrachten, is momenteel niet rooskleurig. Echter slechts een deel uit deze groep is bereid in de voorlinie te staan en de strijd te voeren voor lotsverbetering.

Stutgard noemt de groep die niet bereid is te strijden, maar wel van de vruchten van de resultaten van deze strijd te profiteren, lafaards. “Vele van ze zijn lafaards. Ze willen dat anderen hun vuile werk moeten doen”, aldus Stutgard.