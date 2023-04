Panka: “Rechtsgang in Suriname op dit moment zwaar politiek beïnvloedt”

De Rechtsgang in Suriname wordt volgens NDP-woordvoerder Ricardo Panka op dit moment zwaar politiek beïnvloedt. De paarse partij gelooft daarom niet in rechtvaardige uitspraken in de diverse strafzaken die lopen tegen partijtoppers Desi Bouterse, Ashwin Adhin, Gillmore Hoefdraad, Ginmardo Kromosoeto en Robert van Trikt.

“Laten wij dat niet onder stoelen of banken schuiven. We zien en horen wat er gebeurd, maar we zeggen niet veel erover. Er zijn drie machten die elkaar in balans moeten houden, zodat de rechtsgang in Suriname op een zuivere wijze verloopt. Ik roep daarom namens de Nationale Democratische Partij de instituten op om zoveel mogelijk volgens hun verantwoordelijkheden beleid te voeren en hun machtspositie niet te gebruiken om Surinaamse burgers politiek te vervolgen”, benadrukte Panka in een interview op Culturu TV.

Hij voegt eraan toe dat de hoger beroepszaak in het 8 december strafproces, waar zijn partijvoorzitter Bouterse 20 jaar cel riskeert en de zaak van Hoefdraad grote voorbeelden zijn van politieke vervolgingen. Zo is er zelf getracht om de voortvluchtige Hoefdraad via Interpol internationaal te laten signaleren en aanhouden. “En ze zijn op hun bek gevallen. Duidelijk is door Interpol aangegeven dat zij niet meewerkt aan politieke vervolging van burgers”, zegt Panka.

Over het vervolgingsapparaat, doelende op het Openbaar Ministerie, fronst Panka ook zijn wenkbrauwen. Volgens de partijwoordvoerder heeft een ieder in de afgelopen periode gezien hoe bepaalde verdachten wel zijn vervolgd, terwijl anderen de kans hebben gehad om het land uit te vluchten.

“U weet dat de vicepresident ook gezegd heeft dat het paspoort van zijn jongere broer werd ingehouden, maar van iemand anders is vrijgegeven en die is niet meer in het land (kwestie Paul de Haan en Prenobe Bissesseur bij SLM, red.). Dus binnenshuis zelf kookt het. Ze houden elkaar natuurlijk krampachtig vast, maar binnenkort zal men zien dat wat niet bij elkaar hoort ook niet bij elkaar zal blijven”, stelt hij.

Een ander verschijnsel dat Panka nu merkt, is de manier waarop critici worden uitgeschakeld. “De onderdrukking wanneer je iets zegt en men is daarmee niet gelukkig, dan wordt je uitgenodigd door de politie en je ziet voorlopig het daglicht niet. Of je nu verkeerd of terecht uitspraken hebt gedaan, lapt men aan hun laars. Laten we de dingen bij de naam noemen”, aldus de NDP-woordvoerder.