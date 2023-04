Moeder laat maand oude baby alleen in auto en gaat winkelen

De politie in Suriname werd zaterdagavond gealarmeerd omdat een baby van ongeveer een maand oud, alleen zou zijn achtergelaten in een voertuig bij de winkel ‘Red Apple’.

Ter plaatse trof de politie rond 21.00u ’s avonds inderdaad een baby alleen in een auto aan en schakelde een ambulance in.

Uiteindelijk werd de 37-jarige moeder aangetroffen. Ze verklaarde dat ze ongeveer driekwartier in de winkel was om schoenen te kopen. Ze gaf aan dat het iets langer heeft geduurd dan gepland, omdat de winkel druk was. De vrouw had de ramen van het voertuig wel op een kiertje laten staan.

Het kindje had in haar afwezigheid gepoept. De verpleegkundige van de ambulance gaf na controle aan dat de baby buiten levensgevaar verkeerd. Desondanks werd het kindje wel naar de Spoedeisende Hulp gebracht voor controle. De moeder ging mee naar de SEH.