De bestuurder van deze auto, die onder invloed van alcohol verkeerde, is vanmorgen met het voertuig in de trens beland op de hoek van de Frederikshoop- en Mawakaboweg in Suriname.

De man reed over de Frederikshoopweg richting Mawakaboweg en bij de bocht raakte hij met de wagen van de weg.

Omstanders hebben de bestuurder uit het voertuig geholpen. Hij zat alleen erin en bleef ongedeerd.

De politie werd ingeschakeld, maar bij aankomst was de wagen reeds uit de trens gehaald.