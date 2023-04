Bestuurder slaat met busje over de kop en raakt gewond

Bij een eenzijdig verkeersongeval zondagmiddag aan de Afobakaweg in Suriname, is de bestuurder van dit busje (foto) gewond per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Het ongeval vond vandaag rond 13.30u plaats ter hoogte van mast 26. De bestuurder van het Toyota Regius busje sloeg over de kop, nadat hij tijdens het rijden achter het stuur in slaap viel.

De man raakte beknelt in de auto en werd uit zijn benarde situatie bevrijd door omstanders. Deze boden snel hulp en wisten de gordel met een scherp voorwerp kapot te snijden.

De Surinaamse politie was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.