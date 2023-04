Bejaarde man (81) schiet zichzelf dood met jachtgeweer

Een 81-jarige man in Suriname heeft zichzelf vandaag met een geweer doodgeschoten. Dit gebeurde zondagochtend rond 08.15u bij zijn woning te Domburg.

De bejaarde Ramon P. zou gezondheidsproblemen hebben en klaagde al geruime tijd over ondraaglijke pijn. Hij had eerder de uitlating gedaan dat hij zelfmoord zou plegen.

Dat deed hij vanmorgen door zichzelf in de hals te schieten met een enkelloops jachtgeweer. Het wapen, dat gedekt was door een vergunning, is door de politie van Domburg in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)