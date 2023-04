ABO neemt strijd leerkrachten actiegroep ‘Wi Sa Strey’ over

De Algemene Bond Overheidspersoneel (ABO) in Suriname heeft de strijd van de leerkrachten die zich hebben gebundeld in de actiegroep ‘Wi Sa Strey’ overgenomen. ABO-voorzitter, Hugo Blanker, stelt in een schrijven dat het gesprek met onderwijsdirecteur, Natasia Bennanon, geen soelaas heeft geboden.

“Uiteindelijk heeft de ABO besloten om niet werkloos te blijven toezien hoe er door de regering met deze landsdienaren wordt omgesprongen en heeft de zaak naar zich toegetrokken”, zegt Blanker.

Vanaf dit moment heeft het bestuur van de ABO besloten om de belangenbehartiging van deze werkers over te nemen. De regering had laten weten geen gesprekken meer met de actiegroep te voeren omdat ze geen rechtspersoon zijn.

Het bestuur van de ABO vraagt met de nieuwe ontwikkeling aan president Chandrikapersad Santokhi om het bestuur en een vertegenwoordiging van de actiegroep te ontvangen. De vakorganisatie wijst op de toekenning vanuit de regering van de oli karta en het bedrag van SRD 5.000 maandelijks.

Het deelnemen aan het werkproces is volgens het ABO-bestuur afhankelijk van een aanvaardbare oplossing.