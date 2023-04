Een bromfiets van een food delivery boy is vandaag in brand gevlogen op het terrein van een pompstation aan de Kasabaholoweg in Suriname.

Met brandblussers werd het vuur snel geblust. De oorzaak van de brand is onbekend.

Het rijtuig heeft grote schade opgelopen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Hieronder een video van het voorval gefilmd door een autobestuurder.