Roofverdachte met strafeis van 8 jaar vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs

Kantonrechter Danielle Karamat Ali heeft vrijdag de verdachte Erwin M., cliënt van advocaat Chandra Algoe vrijgesproken van de gehele tenlastelegging. Deze man is vanaf juni 2022 aangehouden op verdenking van vermeende beroving gepleegd in het Langatabiki gebied in Suriname, waarbij twee Chinezen beroofd en mishandeld werden.

Erwin werd aangehouden op basis van een verklaring van een getuige. Deze getuige verklaarde dat hij een van de vier rovers heeft herkend, als zijnde een ex-arbeider van zijn baas. Opmerkelijk in deze verklaring is dat de getuige de arbeider nooit eerder had gezien.

De raadsvrouw anticipeerde hierop. Ze merkte op dat één getuige geen getuige is. Het gerecht heeft de getuige ettelijke malen opgeroepen, maar hij is nimmer op de strafzitting verschenen. Zij verzocht de rechter om de verklaring van deze niet mee te nemen en zijn cliënt vrij te spreken.

Behalve deze zaak heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) vertegenwoordigd door Reshmi Rathipal een andere zaak toegevoegd waarin aan Erwin wordt verweten dat hij in september 2021 aan de Goedezorgweg in Suriname een vriend zou hebben beroofd van zijn halsketting en ringen.

Dit zou de verdachte hebben gedaan omdat hij boos zou zijn op zijn vriend. De verdediging kon zich niet terugvinden hoe het OM beide zaken heeft gevoegd. De politie heeft deze laatste zaak nooit onderzocht, maar het OM vindt het nodig om de verdachte ook dit feit te verweten. “Hoe ga je iemand beroven die je kent”, vroeg de advocaat zich af.

Voor beide zaken eiste de vervolgingsambtenaar een straf van respectievelijk 6 jaar om 2 jaar, dus in totaal 8 jaren celstraf tegen Erwin.

De magistraat motiveerde het vonnis. Ze is ervan overtuigd dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan hetgeen hem verweten wordt, maar het bewijs kon zij niet uitputten uit de verklaringen van de getuigen. De regel zegt dat één getuige geen getuige is. Op basis hiervan werd Erwin vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken.