Bushouder: “Vergunningen worden verkocht voor 4.000 tot 5.000 US dollars”

Bushouder Wendel ‘Pakai’ Willie, één van de trekkers van Organic Movement die vorig jaar straatacties heeft gevoerd, zegt dat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in Suriname (TCT) momenteel busvergunningen verkoopt voor bedragen van 4.000 tot 5.000 US dollars. Dit zei hij in het radioprogramma Bakana Tori.

Het gaat volgens hem om verschillende bekende routes waar geen enkele vergunningen meer mogen worden verstrekt.

De bushouder benadrukt momenteel zwaar door TCT te zijn benadeeld, omdat zijn busvergunning zonder een valide reden niet is verlengd. Kennelijk om hem monddood te maken zoals dat ook geprobeerd is bij de gewezen politietoppers Raoul Hellings en Sergio Gentle.

Hij benadrukt TCT voor de groene tafel te zullen slepen indien er geen oplossing komt. “Welke overtreding? Mijn bus is nu in de garage en ik heb mijn advocaat al ingeschakeld”, stelt hij. In reactie hierop zei TCT-minister Albert Jubithana dat alle personen die over informatie beschikken over verkoop van vergunningen, zij deze informatie bij het Openbaar Ministerie kunnen deponeren.

“Ga naar daar en leg de pg alles uit. Wanneer het onderzoek dan bij TCT komt, zullen we zien of het waar is of niet”, aldus de bewindsman.