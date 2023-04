Asabina: “Meer dan helft aantal parlementariërs was aanwezig in DNA-gebouw”

BEP-fractieleider Ronny Asabina vindt dat waarnemend parlementsvoorzitter Dew Sharman donderdag te snel heeft gehandeld bij het afhameren van de uitgeschreven openbare vergadering vanwege het feit dat slechts 12 parlementariërs op dat moment de presentielijst hadden getekend.

“In de regel is het zo dat leden na aanvangstijd nog tekenen. Wat we gezien hebben, is precies 10 minuten na de start de voorzitter de vergadering heeft geopend en weer abrupt heeft geëindigd. Maar er waren veel meer leden in het gebouw. Zelfs meer dan de helft. Er was zelfs een commissievergadering en wij waren er allemaal in het gebouw. Die commissievergadering is uitgelopen”, zegt de BEP-topman.

Volgens hem zou het goed zijn geweest als de parlementsleiding eerst afstemming zou hebben gepleegd met de verschillende fracties.

Op de agenda stond de behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging van de Personeelswet en nadere wijziging van de Ambtenarenpensioenwet.

“Ik ging ervan uit dat we zouden vergaderen, want normaliter gaat een kwartier tot een half uur voorbij alvorens de vergadering aanvangt”. Hij vermoedt dat er getaxeerd is en de coalitie dan geconstateerd heeft dat zij niet over voldoende leden beschikte in geval van stemming bij de wet.