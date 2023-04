Advocaat pleit cliënt in diefstalzaak skidder vrij

De verdachte M.R., die op 20 april jl. in verzekering was gesteld op verdenking van medeplichtigheid van diefstal van een skidder, een grasmaaier, twee banden en een wing, is vrijdag in vrijheid gesteld.

Zijn inverzekeringstelling was aanvankelijk door de rechter-commissaris rechtmatig verklaard. M.R. is hiertegen in beroep gegaan op basis van ex artikel 54c Strafvordering. Zijn raadsvrouw advocaat Oetra Biharie deelt aan de redactie van Waterkant.Net mee dat haar cliënt ten onrechte medeplichtigheid van diefstal ten laste is gelegd.

“M.R. heeft nimmer hand en spandiensten verricht en is medepleging niet bewezen”, merkte de raadsvrouw op. Haar cliënt meent slechts zijn dienstverlening als zelfstandige ondernemer te hebben verricht zonder dat hij op enig moment heeft geweten of enigszins zou kunnen vermoeden dat sprake was van strafbare handelingen zijdens derden.

Gelet op het feit dat het hem ten laste gelegde feiten niet zijn bewezen is hij vrijdag 28 april in vrijheid gesteld.

De raadsvrouw gaf aan dat bij het aannemen van opdrachten van welke aard het raadzaam is om zeer zorgvuldig na te gaan of zaken in orde zijn.