Man niet aanspreekbaar na val van drie meter hoog balkon

Een 32-jarige man van Chinese afkomst in Suriname, is vrijdag ernstig gewond geraakt, nadat hij van een drie meter hoog balkon naar beneden viel. Hij is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Vernomen wordt dat het slachtoffer op het balkon ging om een sigaretje te roken en daarbij leunde tegen de balustrade. Hoogstwaarschijnlijk verloor hij bij die gelegenheid de balans, waardoor de man ten val kwam.

Hij was na de val niet aanspreekbaar. De ingeschakelde politie was ter plaatse voor onderzoek.