Houten woning vermoedelijk door kortsluiting afgebrand

Een houten woning van twee slaapkamers aan de Peperbloemstraat in Suriname is donderdag omstreeks 14.15u geheel verwoest door brand. Volgens de politie van Munder woont een moeder met haar drie kinderen in het huis.

Ten tijde van de brand was alleen de 17-jarige zoon thuis. Volgens zijn verklaring hoorde hij een knal bij de zekeringkast. Hij nam gelijk daarna poolshoogte en zag tot zijn schrik dat de zekeringkast in brand.

Binnen een fractie van seconden stond het huis in lichterlaaie. De tiener kon zich op tijd uit het pand verplaatsen. De houten woning is geheel met inboedel afgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Voor het afgebrand pand is een in aanbouw zijnde woning. De moeder is bezig een stenen woning te bouwen. Deze in aanbouw zijnde woning bleef in tact.