Facebook fiti tussen DNA-lid Etnel en ‘minister Nurmohamed’ na post over wateroverlast

Een post over de wateroverlast die grote delen van Suriname momenteel teistert en een oproep aan de regering om te komen tot oplossingen voor gezinnen, heeft geleid tot een Facebook ‘fiti’ tussen NPS parlementariër Patricia Etnel en een Facebook account uit naam van de Surinaamse minister van Openbaar Werken, Riad Nurmohamed.

In de post heeft Etnel aangegeven dat de minister van OW niets voorstelt. “Ik wil helemaal niet ingaan op die idioterie van de Minister van OW, die man stelt gewoon niks voor. Jammer van iemand met zo een goed stel hersens maar totaal niet aanvoelt dat hij bepaalde uitspraken gewoon niet kan doen. Hij laat me denken aan ‘yo koe’ gedragingen. Ik ga niet teveel woorden vuil maken aan die gast. De President moet in deze handelen want hij benoemt en ontslaat de ministers“, aldus Etnel.

Het account onder naam van Nurmohamed reageerde direct onder de post door te stellen dat Etnel bezig is met misleiding en pure opportunisme. “Je mag doorgaan met je zielige politiekvoering terwijl wij keihard werken [….] Het is jammer dat je het goede werk van OW niet verteld aan de samenleving”. Je hoeft de minister niet te bespreken, maar het werk van OW. Dat verzuim je als DNA lid. Afkeurenswaardig deze opstelling”, luidt de comment.

Etnel liet het er niet bij zitten en ging vervolgens helemaal los, waarbij ze direct op de man speelt en de bewindsman ‘een zielig mens noemt’. “Triest meer dan triest dat u dit onder het bericht plaats. Terwijl jij niet eens de moeite doet om te lezen wat ik als oplossingen heb neergezet. Wat een zielig mens ben jij. Zielig tot in het bot. Als ik u was zou ik mij totaal anders opstellen“, beet het DNA-lid hem toe.

De twee gingen daarna door met reageren en elkaar over en weer verwijten maken. De overige reageerders bemoeiden zich er ook mee en het bleef nog lang onrustig onder de post, die hieronder te lezen is. De discussie tussen de twee gaat viraal, maar of het daadwerkelijk gaat om de minister is niet duidelijk.