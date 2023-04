Criminelen schieten gericht op voertuig marktventer en maken 20.000 SRD buit

Een 47-jarige marktventer in Suriname, kreeg vanmorgen de schrik van zijn leven toen er plotseling gericht op zijn voertuig werd geschoten. Het bleek te gaan om drie rovers die zaten in een grijze Honda Fit.

Volgens het slachtoffer reed hij over de Slangenhoutstraat richting de Centrale Markt. Toen hij afsloeg in de Hernhutterstraat, werd er meteen vanuit een auto op zijn voertuig geschoten.

“Uit vrees voor mijn leven dook ik achter het stuur”, verklaarde het slachtoffer S.B.

De rovers stapten uit en maakten 20.000 SRD buit. Ook de zaktelefoon van de benadeelde werd weggenomen, maar is later op straat teruggevonden. Volgens het slachtoffer zijn de daders in hun voertuig gestapt en weggereden.

Een buschauffeur die toevallig langsreed belde de Surinaamse politie op verzoek van de marktventer. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar zijn voertuig vertoont enkele kogelinslagen en de autobanden zijn kapot geschoten (foto).

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.