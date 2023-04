Arrestant steekt celgenoot met geslepen tandenborstel

Bij een vechtpartij vanmorgen tussen twee arrestanten ingesloten in het cellenhuis van politiebureau Latour, heeft arrestant D.S. een steekwond opgelopen.

De wetsdienaren van voormeld bureau grepen tijdens een tweegevecht in het cellenhuis in nadat zij merkten dat de arrestant D.K. het aan de stok had met mede arrestant D.S., hetgeen uitmondde in de vechtpartij.

Op een bepaald moment bracht D.K. met een geslepen tandenborstel de arrestant D.S. een steekverwonding toe op het lichaam. Het steekvoorwerp is aangetroffen en in beslag genomen, meldt het Korps Politie Suriname.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de arrestant D.K. de hele week al het leven van zijn mede-arrestanten zuur maakte, wanneer hij zijn zin niet kreeg.

De gewonde arrestant is per ontboden ambulance voor medische hulp naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgevoerd en is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen.