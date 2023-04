Vrouw komt met voertuig op z’n kant terecht bij eenzijdig ongeval

De bestuurster van deze terreinwagen (foto) is vanmorgen gewond afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) in Suriname. Dit nadat ze bij een eenzijdig verkeersongeval met haar voertuig op z’n kant terecht kwam aan de Tout Lui Fautkanaalweg links.

De vrouw reed rond 07.30u over het zandgedeelte van de weg richting de Martin Luther Kingweg. Vermoedelijk verloor zij de controle over het stuur en kwam in de berm terecht, waarna de wagen op z’n zij terechtkwam.

Ze raakte daarbij gewond. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en de vrouw werd met een ambulance voor medische behandeling vervoerd naar de SEH.

Het voertuig is in verband met het onderzoek in beslag genomen.