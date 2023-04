Pakittow tegen leerkrachten: “Laten we niet wachten op een bond”

Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet vindt dat de vakbonden in Suriname niet in staat zijn om de problemen van de burgers op te lossen. De leider van het protest van 17 februari heeft donderdag fysiek de actie van een groep leerkrachten voor het kabinet van de Surinaamse president (foto) ondersteund.

“Kan men niet inzien dat bonden niet meer helpen. Deze mensen strijden al jaren en ze verdienen SRD 6.000 per maand. Kan je uitkomen met een SRD 6.000? Ze moeten minimaal SRD 15.000 verdienen? Waarom? Over drie maanden komt er een inflatie in Suriname. Als de benzine marktconform kan gaan, dan waarom de leerkrachten niet”, zei Pakittow in gesprek met DTV-Express.

Volgens de activist moet de kracht van de leraren in Suriname niet worden onderschat. Omdat wanneer deze groep zich bundelt, niemand ze gaat kunnen stoppen. Het feit dat de groep nu zelf moet strijden voor een beter bestaan, is volgens hem het bewijs dat de vakbeweging haar werk niet doet.

“Het zijn moeders en vaders, dus we moeten opkomen voor onze rechten. Laten we niet wachten op een bond. Laten we elkaar ondersteunen in elke actie. Je hoeft niet van die sector te zijn. Daarom ben ik ook hier om te ondersteunen”. Hij benadrukte wederom dat hij binnenkort weer op straat komt met een protestactie. “Als een bom. Het komt eraan”, aldus Pakittow.

De actiegroep ‘Wi Sa Strey’ heeft bewerkstelligd tijdens de onderhandeling met ministers op het kabinet van de president dat alle leerkrachten morgen vrij zijn. Ook leerkrachten die nog niet naar het binnenland zijn afgereisd, blijven nog in de stad.

Beloofd is dat de leerkrachten een waardebon zullen ontvangen. De actiegroep heeft een waardebon gevraagd voor SRD 5.000. Van de tien punten die naar voren gebracht zijn, zullen vijf concreet worden opgelost. Structurele zaken, zoals salarisverhoging kunnen nu niet gerealiseerd worden.