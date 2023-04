Erespeld voor 70-jarige Edgar ‘Bugru’ Burgos op Koningsdag

70 jaar is Edgar ‘Bugru’ Burgos gisteren geworden en vandaag stond hij zoals altijd weer met veel energie op te treden tijden het Sweet Kingsfestival in Rotterdam (filmpje onder). Bugru mocht na zijn optreden een erespeld in ontvangst nemen.

De in Suriname geboren zanger en muzikant die al 55 jaar in de showbusiness zit kreeg de speld van de Rotterdamse stichting Satya Dharma, voor zijn verdiensten in de muziekwereld.

Van die 55 jaar zit Bugru al 42 jaar bij Trafassi en hun bekende nummer Wasmasjien bestaat inmiddels 39 jaar. In verband hiermee was hij vorige week ook al te zien op de Nederlandse tv.

Op Koningsdag 2023 trad de band op in Rotterdam: