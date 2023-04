Bouva: “TCT bezig met massale intrekking busvergunningen”

NDP-parlementariër Melvin Bouva beweert dat het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) in Suriname bezig is massaal vergunningen van particuliere bushouders in te trekken.

“Ongemotiveerd in grote delen en als het wel gemotiveerd is, dan heel onduidelijk en onzeker”, benadrukte Bouva dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Juist in deze periode waar dagelijks de valutawisselkoersen en de brandstofprijzen de lucht ingaan, zou er volgens de volksvertegenwoordiger beleid door de regering moeten worden gevoerd om kleine ondernemers te faciliteren.

“En niet frustreert. Regering, yu e frustreer den man. Van de één op de andere dag vergunningen intrekken, terwijl mensen met twee of drie bussen nog financieringen hebben lopen bij de bank. Het is killing. Ik doe een oproep aan de regering om met de bushouders en de verenigingen te zitten en deze intrekking van vergunningen onmiddellijk terug te draaien. Laat men werken, laat de kleine ondernemers ondernemen. Het is al moeilijk genoeg in het land”, aldus Bouva.

Eén van de bushouders van wie de vergunning ook is ingetrokken, is Clayton ‘Pakai’ Willie. Hij was één van de trekkers van Organic Movement die vorig jaar straatacties heeft gevoerd tegen de regering.