Veel scholen houden deuren gesloten vanwege wateroverlast

Veel scholen van de verschillende onderwijsniveaus hebben vandaag de deuren gesloten gehouden vanwege de wateroverlast in Suriname.

De scholen die open waren kenden een lage opkomst. Veel plaatsen zijn nog onder water.

Er is in de voorbije dagen sprake geweest van excessieve neerslag, hetgeen heeft geleid tot veel wateroverlast op verschillende plaatsen in Suriname.

Het radarsysteem op het vliegveld Zorg en Hoop legde een extreme neerslag van 131 mm vast, wat gelijk is aan 131 miljoen liter water per vierkante kilometer.

Radjkoemar Nanda, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, meldt dat er in mei meer neerslag te verwachten is als gevolg van tropische golfstoringen, die invloed kunnen hebben op het weer in het land.