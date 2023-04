Sharman fluit Nurmohamed terug: ‘Nee minister, we verwoorden het niet op die manier’

“Voorzitter, ik ben uitgenodigd voor het thema wateroverlast. Niet voor andere nonsens!” Zo reageerde minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken dinsdag in het Surinaams parlement op vragen van assembleeleden Patricia Etnel (NPS) en Melvin Bouva (NDP).

De twee volksvertegenwoordigers tikten staande de vergadering de bewindsman op de vingers voor de kwetsende uitspraken die hij meerdere malen via diverse mediakanalen heeft gedaan richting het volk. Volgens Etnel zijn deze uitspraken niet volksvriendelijk, terwijl Bouva het gedrag van Nurmohamed schandelijk en arrogant vindt. Hij ging zelfs zover om te eisen dat de minister zijn verontschuldiging aanbiedt aan het Surinaams volk.

De OW-topman ging echter niet in op de opmerkingen van deze assembleeleden, totdat Bouva deze kwestie weer onder de aandacht bracht van waarnemend parlementsvoorzitter Dew Sharman. Dit zorgde voor aardig wat zichtbare irritatie bij Nurmohamed. “Nee minister, we verwoorden het niet op die manier. Kunt u het correct verwoorden”, was de oproep van de waarnemend voorzitter aan zijn partijgenoot Nurmohamed.

Uiteindelijk nam de minister de woorden wel terug, maar nuanceerde zijn uitspraak door te stellen dat hij uitgenodigd is om over wateroverlast te praten. “Ik verwacht dan vragen over water”, aldus de bewindsman. Bouva bleef toch erop aandringen dat er een correctie moet komen op al de uitspraken van Nurmohamed.

“De minister komt naar hier en doet zijn antwoord, maar zonder een vorm van pardon. Terwijl we vinden dat een minister die waardig is, zich anders moet opstellen. Die arrogante houding en uitspraken, daar hebben we niets aan. Natuurlijk zijn de vuilniszakken leeg ja, maar dan zeker vanwege het wanbeleid dat gevoerd wordt. Tenminste zijn ze vol met wat kalpol en toiletpapier, want we hebben hoofdpijn en buikpijn van deze regering”, aldus Bouva.