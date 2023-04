President: “Samen kunnen we alle uitdagingen aan”

President Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag voor het kabinet van de president een gesprek gehad met de actiegroep Wi Sa Strey, bestaande uit actievoerede leerkrachten in Suriname.

Partijen hebben verschillende vraagstukken besproken die onderwijsgevende raken. Het staatshoofd zegt dat met een team van ministers een vervolggesprek belegd zal worden.

“Als president ben ik er volledig van bewust dat veel burgers het moeilijk hebben in deze tijd van prijsstijgingen en andere uitdagingen. We blijven ons inzetten voor een betere toekomst voor ons allemaal. Samen kunnen we alle uitdagingen aan”, aldus het staatshoofd.