Man die stiefzoon kaakfractuur bezorgde reed bij aanhouding in op agenten

Arichero F. (41) die maandag door manschappen van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) werd aangehouden aan de Indira Gandhiweg, reed in op de agenten toen hij tot stoppen werd gesommeerd. De wetsdienaren konden net op tijd uitwijken, waardoor erger is voorkomen, meldt het Korps Politie Suriname.

Ondanks de uitwijkmanoeuvre reed de verdachte het politievoertuig aan, waardoor zijn auto bij die gelegenheid tot stilstand kwam. Hij werd direct in de boeien geslagen en overgedragen aan de politie van Rijsdijk.

Tegen deze verdachte heeft een moeder op zaterdag 22 april aangifte van mishandeling van haar 14-jarige zoon gedaan. Naar zeggen van de aangeefster heeft haar man, zijn stiefzoon op dusdanige wijze mishandeld, waardoor het slachtoffer door de slag een kaakfractuur heeft opgelopen (foto onder) en medisch moest worden behandeld.

Met assistentie van het RBTM, werd de verdachte opgespoord en op maandag 24 april toen hij vanuit de Rijsdijkweg richting de Indira Gandhiweg kwam aangereden, werd hij tot stoppen gesommeerd.

Waterkant verneemt dat de stiefvader zijn auto langs de weg had geparkeerd en op slot had gedaan. De jongen zou op een bepaald moment ongevraagd middels een reserve sleutel in de wagen zijn geweest en een mobiele telefoon eruit gehaald hebben om game te spelen.

De man kwam erachter wat de tiener had gedaan en mishandelde hem daarvoor. De moeder was ten tijde van het voorval aan het werk. Toen zij thuis arriveerde verwittigden haar kinderen over het gebeuren.

De verdachte is na te zijn voorgeleid na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.