Een lijk van een manspersoon is vanmiddag aangespoeld aan de achterkant van Tropicana Casino aan de Saramaccastraat in Suriname. Het zou gaan om een dakloze.

Ressortcommandant van Nieuwe Haven, Revelino Eijk, bevestigt het geval aan Waterkant.Net.

Het lijk is inmiddels geborgen uit de Surinamerivier. De personalia is vooralsnog niet bekend.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot door de politie in beslag genomen en afgevoerd naar het mortuarium.