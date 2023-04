Kordaat optreden KBS bij brand in leegstaand pand

De politie van Santodorp kreeg dinsdag tegen 13.20 uur een melding van een woningbrand te Leiding 21a, een zijstraat van de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname.

De sterke arm ging ter plaatse voor onderzoek en trof een leegstand pand in brand. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld die snel ter plaatse kwam om de brand te blussen. Ten tijde van de brand werd niemand in het pand aangetroffen.

De brandweer haalde enkele spullen uit de pand waaruit geconcludeerd werd dat de locatie waarschijnlijk door een dak- en thuisloze werd bewoond. Door kordaat optreden kon voorkomen worden dat het geheel in de fik ging.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De zaak is in verder onderzoek bij post Santodorp.

Dinsdag was er ook een brand in een pand nabij een verkooppunt van gascilinders: