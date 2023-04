Fake bericht over ID-kaarten Indiërs en Haïtianen in Suriname

Op social media is een bericht geplaatst met een foto van ID-kaarten, waarbij wordt gesteld dat er ID-kaarten zijn gespot met namen van Indiërs en Haïtianen in Suriname.

Volgens de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Anastatia Kanapé-Pokie berust bovengenoemde post niet op waarheid. “Het is een kwalijke zaak dat dit fake bericht over en weer wordt geplaatst en gedeeld zonder eerst te verifiëren of het bericht fake is of niet, vooral omdat hierdoor het imago van de organisatie zwaar wordt geschaad.”

De foto die is geplaatst komt uit het archief van de Communicatie-Unit van het ministerie van Binnenlandse Zaken, welke twee jaar geleden is gebruikt voor een persbericht vanuit de organisatie. Uit de foto kan niet worden uitgemaakt dat op de ID-kaarten de namen van Indiërs en Haïtianen staan.

Van de vreemdelingen in Suriname die een ID-kaart hebben, bestaat slechts twee procent (2%) uit Haïtianen en een halve procent (0,5%) uit Indiërs. Deze groepen komen in aanmerking voor een ID-kaart, omdat ze een vestiging hebben en zijn verplicht om zich ervan te voorzien volgens de ID-kaartenwet. Conform de ID-kaartenwet artikel 3 lid 1 is iedere ingezetene die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt dan wel meerderjarig is, verplicht over een ID-kaart te beschikken. Dit wetsartikel geldt dus ook voor de vreemdelingen die ingezetenen zijn van Suriname.

Hieronder de lijst van de top 8 vreemdelingen die een ID hebben aangevraagd. (Aantal aanvragen ID: Surinamers 423601 (96,1 %) en vreemdelingen 17174 (3,9 %).

Volgnummer Nationaliteit Aantal aangevraagd 1 Nederlandse 9858 2 Chinese 2476 3 Guyanese 1751 4 Braziliaanse 1396 5 Dominicaanse 382 6 Haïtiaanse 349 7 Amerikaanse 169 8 Indische 85

Bovengenoemde data is opgemaakt per 20 april 2023. Er zijn nog vreemdelingen afkomstig uit 55 landen die een ID hebben aangevraagd. Dit aantal is minder dan 85 verzoeken per land. Ook mag worden vermeld dat volgens artikel 3 van de Kiesregeling deze vreemdelingen geen stemrecht hebben.

De CBB-directeur doet hierbij een dringend beroep op de samenleving om niet gelijk alles te geloven en te reageren op wat er op social media wordt gedeeld, zonder eerst kennis te nemen van de bron en de juistheid van de berichten.

“Het CBB is al langer dan twee jaren bezig met de imagoverbetering van de organisatie. Het is ook bewezen dat het CBB niet meer het CBB is van twee jaren geleden als u onder andere onze voorlichtingsprogramma’s en de positieve verandering in onze dienstverlening volgt. We blijven werken aan de verbetering en vragen u om hieraan een positieve bijdrage te leveren”, aldus de directeur.